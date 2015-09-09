عبدالله بن زايد: خليفة حريص على دور الإمارات الإنساني

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، وتبني المبادرات النبيلة التي تساند ضحايا الكوارث والأزمات، وتعمل على تحقيق تطلعاتهم في الحياة والعيش الكريم.

وقال سموه إن الإمارات تحرص على دعم أنشطة وبرامج منظمات الأمم المتحدة من أجل مواصلة جهودها ومساهماتها الفعالة في المجالات الإنسانية كافة، مشيراً سموه إلى أن العمل الإنساني يواجه الكثير من التحديات، خاصة النازحين واللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بأبوظبي أمس ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وقدم ستفين أوبراين التعازي لسمو الشيخ عبدالله بن زايد في شهداء الإمارات البواسل، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة وجهود المنظمة وبرامجها ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها في العديد دول العالم، والتي تعاني الكثير من الويلات والكوارث والنزاعات.

وأكد ستيفن أوبراين على دور الإمارات الريادي، من خلال المبادرات المحلية والدولية التي نفذتها وتنفذها ودعمها لبرامج المنظمات الدولية ومشاريعها ومبادراتها المحلية والإقليمية والدولية، وأشاد بدعم ومساندة دولة الإمارات للدول النامية والفقيرة، وسرعة إيصال المعونات الإنسانية للمحتاجين في العالم، ومثمنا دعم الإمارات لمنظمات الأمم المتحدة، التي تقوم بواجباتها الإنسانية في مختلف دول العالم، خاصة أثناء الأزمات. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة.

تعاون إسلامي

إلى ذلك استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بديوان عام الوزارة أمس إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وفي بداية اللقاء قدم مدني لسموه تعازي منظمة التعاون الإسلامي في شهداء الإمارات، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

واستعرض سموه والضيف عددا من القضايا والمواضيع ذات الصلة بدعم وتعزيز دور منظمة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أهمية العمل الإسلامي المشترك ودعم الإمارات لدور المنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي.

بحث التعاون مع صربيا

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس الكسندر فوسيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي يزور البلاد حاليا.

وقدم رئيس الوزراء الصربي التعازي إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد في شهداء الإمارات البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه سموه إلى تطور علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في إنشاء عدد من المشاريع الاستثمارية في صربيا، والتنسيق والتعاون السياسي بينهما، فضلا عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والصحية والسياحية والزراعية.

وأكد سموه أن الإمارات تسعى لدعم جهود التنمية في صربيا، انطلاقا من العلاقات القوية بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس وزراء صربيا حرص بلاده على تعزيز قنوات التعاون مع الإمارات، مشيداً بدعم الإمارات لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صربيا وبالأخص دور الاستثمارات الإماراتية في دعم الاقتصاد وخطط التنمية الوطنية في صربيا.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، وجمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا.

البنك الدولي

كما استقبل سموه وفدا من مجموعة البنك الدولي، برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون التي تربط دولة الإمارات والبنك الدولي في تقديم المساعدات المالية والفنية والتقنية لعدد من البلدان النامية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور حافظ غانم والوفد المرافق له، مشيرا سموه إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال السياسات المالية والنقدية والمساعدات الإنسانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تلتزم بالعمل مع مختلف الدول والمنظمات العالمية للتباحث حول آخر التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتبادل الخبرات.

اتصالات عزاء

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس اتصالاً هاتفياً من جوليا بيشوب وزيرة خارجية استراليا، والتي قدمت لسموه تعازيها في استشهاد عدد من جنودنا.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من خوسيه مانويل جارثيا وزير خارجية إسبانيا.

وقدم وزير الخارجية الإسباني لسموه خلال الاتصال تعازيه في استشهاد عدد من جنودنا البواسل، وشكر سموه وزيري خارجية إسبانيا وأستراليا على اتصالهما وتعزيتهما.