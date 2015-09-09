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محمد بن سلمان يوجه بمعاملة شهداء الإمارات كإخوانهم السعوديين

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محمد بن سلمان يوجه بمعاملة شهداء الإمارات كإخوانهم السعوديين محمد بن سلمان يوجه بمعاملة شهداء الإمارات كإخوانهم السعوديين

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بمعاملة الجنود الإماراتيين والبحرينيين، الذين استشهدوا أثناء عمليات تحالف دعم الشرعية لإعادة الأمل لليمن، معاملة الشهداء السعوديين مادياً ومعنوياً، سائلاً الله، عز وجل، لهم القبول مع الشهداء في سبيل الله والرفعة في منزلتهم.

وجدد ولي ولي العهد السعودي تأكيده أن دم شهدائنا لن يذهب هدراِ، وسوف يواصل التحالف عملياته بكل عزم وإصرار، لدحر المتمردين والداعمين لهم، الذين عبثوا بمقدرات الشعب اليمني الشقيق، ومحاولتهم زعزعة استقرار المنطقة.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن اعتزازه بشجاعة أفراد وضباط قوات التحالف وعزيمتهم لتحقيق أهداف التحالف في إعادة الأمل لليمن، لينعم الشعب اليمني وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار من تعدي المتمردين وأعوانهم.

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