سيف بن زايد يعزي أسر الشهداء في الفجيرة

واصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، زياراته، لتقديم واجب العزاء في شهداء الواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين، ضمن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وزار سموه أمس، في إمارة الفجيرة، مجالس عزاء الشهداء: محمد سعيد الصريدي في منطقة وادي السدر، وخليفة عبد الله الصريدي في منطقة الحلاة، وخليفة محمد اليماحي، وراشد سعيد اليماحي في منطقة الطويين، ووليد أحمد الخديم في منطقة دبا.

وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، خلال لقائهم في مجالس العزاء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.