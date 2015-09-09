محمد بن زايد: أوسمة الشرف على أبدان الجرحى برهان عز وبطولة

ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الهمم العالية والروح المتوثبة التي ابداها الجرحى والمصابون من قواتنا المسلحة المشاركون ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال زيارة سموه لهم في مستشفى زايد العسكري - أبوظبي، والتي عكست مقدار ما يحمله أبناء الإمارات ويكنه شعبها الوفي لهذا الوطن المعطاء من حب وإخلاص وتفان لمواصلة إعلاء شأنه ورفعته بين الأمم والشعوب، مؤكدا سموه لهم انه بهمم امثالكم وعزائمهم الصلبة سنتخطى بعون الله تعالى كافة الشدائد وسنقهر الصعاب وسنصل إلى غاياتنا بكل جدارة واقتدار، داعيا الله العلي القدير أن يمن على المصابين والجرحى بالصحة والشفاء العاجل.

وأكد سموه أن أوسمة الشرف التي يحملها الجرحى والمصابون على ابدانهم هي خير برهان على مواقف العز والشرف والبطولة التي وقفها شعب الإمارات وسطرها خيرة شبابها على صحائف التاريخ لتروي للأجيال الحالية والقادمة المبادئ والقيم النبيلة التي آمنت بها دولة الإمارات من التضامن والتكاتف مع الأشقاء العرب ونصرة قضاياهم العادلة وجسدتها على ارض الواقع مواقف سامية وتضحيات جليلة.

اطمئنان

والتقى سموه خلال الزيارة المصابين والجرحى من قواتنا المسلحة البواسل الذين يتلقون العلاج في المستشفى واطمأن على حالتهم وأوضاعهم الصحية وتبادل الأحاديث معهم، مثمناً صمودهم في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة اخوانهم في اليمن.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين من الأطباء القائمين على معالجة الجرحى لشرح عن طبيعة اصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى.

وعبر المصابون من قواتنا المسلحة خلال تبادلهم الأحاديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديرهم لزيارة سموه لهم مشيرين إلى انهم ينتظرون بفارغ الصبر استكمال العلاج لينضموا مجدداً إلى صفوف قواتنا المسلحة في ساحات العز والكرامة على جبهات البطولة ليواصلوا مع إخوتهم رفاق السلاح واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية.

وترحم الجرحى على إخوانهم الذين سبقوهم إلى الشهادة مؤكدين انهم استشهدوا رجالاً وأبطالاً يشرّفون دولة الإمارات.. وقالوا «إننا سنكون أوفياء لهم، ومتشوقون لمواصلة رسالتهم التي نذروا انفسهم لتحقيقها لتبقى راية العرب خفاقة عالية على امتداد الوطن العربي الكبير».

وأكد المصابون أن معنوياتهم عالية ويتطلعون إلى الخروج للالتحاق بإخوانهم في التحالف العربي وهم ماضون بتوجيهات القيادة الحكيمة في مساندة ودعم ونصرة الأشقاء وأن هذه الإصابات زادتهم قوة وعزيمة لإكمال الطريق نحو تحقيق النصر على شراذم الظلم والشر.

وأعربوا عن استعدادهم التام للعودة إلى ميادين الشرف والعزة لنصرة الحق ودعم الأشقاء في اليمن والذود عن الوطن والمنطقة، مجددين العهد والانتماء والولاء لوطننا الغالي ليبقى عزيزاً شامخاً.

رافق سموه خلال زيارة المستشفى الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتورة مها بركات تيسير مدير عام هيئة الصحة بإمارة أبوظبي.