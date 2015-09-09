ندوة إعلامية عن "انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر" بالوادى الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ندوة حول قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم، وحاضر فى الندوة د. محمد عبد المنعم باحث فى القانون الدستورى والذى تحدث عن سلطات واختصاصات مجلس النواب القادم التى نص عليها الدستور تتخلص فى التشريع ومراجعة كافة القوانين التى تم إصدارها فى الفترة الماضية وخاصة قانون الخدمة المدنية.

وطالب عبد المنعم أن يمارس مجلس النواب القادم دوره التشريعى ووضع سياسات قانونية للدولة، موضحا أن سن هذه القوانين ستخول له مراقبة الحكومية ومحاسبتها وتناول كذلك قانون تقسيم الدوائر تم ذكر أن المحافظة تنقسم إلى دائرتين ومخصص لها 5 مقاعد ( 4 فردى ومقعد واحد فى القائمة).

وأشار إلى أن كثرة الطعون على قوانين الانتخابات تضر بالعملية السياسية برمتها، لذلك توقع أن هذه الطعون ستتوقف وأن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد يومى 18،19 أكتوبر، ودعا الحاضرين للتوجه إلى اللجان الانتخابية وشرح كيفية التصويت لعدم بطلان الصوت، كما أشاد بالإشراف القضائى على الانتخابات وشدد على أن الإقبال على صناديق الانتخابات هو الضمانة الوحيدة لنزاهة العملية الانتخابية جاءت الندوة بمشاركة الموظفين بمديرية التربية والتعليم ومدرسين وموجهين ومديرى مدارس.