ننشر أسماء مرشحى حزب النور بدوائر كفر الشيخ

ينشر "اليوم السابع"، أسماء مرشحى حزب النور بدوائر محافظة كفر الشيخ، ففى دائرة بندر كفر الشيخ السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، والشحات منصور "مركز كفر الشيخ" ومصطفى دراز وعبد المنعم صدقة "دائرة دسوق وقلين"، وعماد مطاوه "دائرة الرياض" والدكتور أحمد الجزار وأحمد سمك "دائرة الحامول وبيلا" ومحمد إسماعيل جاب الله "دائرة البرلس" ومحمد فيصل عبيدى "دائرة سيدى سالم ".

أما دائرة فوه ومطوبس فلم تحسم بعد خاصة أن هناك اتجاها بعدم الدفع بمرشحين فى تلك الدائرة، لكنه من المتوقع فى حالة الدفع بمرشح أن يكون محمد مشرف.

الدكتور محمد مصطفى خليفة وكيل حزب النور بكفر الشيخ، قال إن الحزب رشح عددا من أعضائه ليمثلوا نصف عدد المطلوب ترشيحهم فى الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن كفر الشيخ سيمثلها فى مجلس النواب 16 نائباً والحزب رشح 9 مرشحين فقط وهناك دائرة لم تحسم بعد هى الدائرة الثامنة " فوه ومطوبس".