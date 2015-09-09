رئيس "كفر الشيخ" يعد بمكافأة حال فوز الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات

عقد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ لقاء مع طلاب الوفد الرياضى بجامعة كفر الشيخ بحضور رئيس الوفد الدكتور شريف طه ووكيل كلية التربية الرياضية الدكتور وحيد صبحى، وقد قدم لهم التشجيع الكامل والدعم المعنوى والمادى وتحفيزهم على بذل الجهود والالتزام بالقيم الجامعية وروح المنافسة الشريفة.

وقال القمرى إنهم يمثلون الجامعة وتنتظر منهم الكثير ومصر بالكامل سواء فى الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأكد على حرصه الكامل على حضور يوم الافتتاح ويتمنى أن يحقق وفد جامعة كفر الشيخ الرياضى المراكز الأولى، مشيرا أنه سيكافئ الطلاب والمشرف حال تحقيق مركزاً متقدماً متمنياً لهم التوفيق.