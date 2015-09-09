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مصرع عامل تحت عجلات القطار أثناء عبور المزلقان بالمنيا

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مصرع عامل تحت عجلات القطار أثناء عبور المزلقان بالمنيا مصرع عامل تحت عجلات القطار أثناء عبور المزلقان بالمنيا
لقى عامل مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان بناحية قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع عامل أسفل عجلات أحد القطارات أثناء عبوره مزلقان صفط اللبن بدائرة المركز.

وبالانتقال تبين مصرع "نجيب يعقوب حلمى" 42 سنة عامل صفط اللبن، وذلك أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بذات الناحية، حيث اصطدم به أحد القطارات ما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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