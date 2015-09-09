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بالصور.."مصنفات" الإسكندرية تضبط شبكة لإعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص

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تمكن ضباط قسم مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط للدش المركزى يقوم صاحبها بإعادة البث للقنوات الفضائية المشفرة والمفتوحة، بدون ترخيص من الجهات المختصة مستغلاً التطور المذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبث الفضائى متهرب من سداد الرسوم الضريبية المستحقة للدولة عن أرباحه من مزاولة هذا النشاط غير المشروع والتى يتحصل عليها فى صورة اشتراكات شهرية يقوم بتحصيلها من أهالى المنطقة.

وتم ضبط شبكة دش مركزى ملك "إيهاب ج" بمنطقة كامب شيزار دائرة قسم باب شرقى لإدارة وإنشاء شبكة دش مركزى بدون ترخيص.

وتم ضبط 66 جهاز ريسيفير ماركات مختلفة و4 كابينة توزيع و61 جهاز مودليتر وجهاز مكبر إشارة وجهاز سويتش نت وجهاز راوتر نت وجهاز تليفزيون و17 كارت فك شفرة وجهاز سيب يو و38 جهاز ريموت كنترول وجهاز وجهاز محول تيار كهربائى وبكرة سلك دش مركزى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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