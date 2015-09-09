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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب "تروسيكل" بكوم أمبو بأسوان

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب "تروسيكل" بكوم أمبو بأسوان إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب "تروسيكل" بكوم أمبو بأسوان
أصيب منذ قليل ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة نتيجة تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على الطريق السريع أسوان بكوم أمبو، تم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزى، وتم عمل الأشعة والإسعافات اللازمة .

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إشارة من مستشفى كوم أمبو المركزى تفيد بوصول "محمد. م " 14سنة مصاب بكسر فى الأنف وشحطات بالوجه وإصابة " محروس. أ" 28سنة مصاب بكسر فى الجمجمة وحالتهم حرجة وجارى تحويلهم لمستشفى أسوان الجامعى وإصابة " سيد. أ" 34سنة مصاب بكدمات فى الساقين وحالته متوسطة ومستقرة ولا يزال يتلقى العلاج، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا لإخطار النيابة العامة.

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مصر 365

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