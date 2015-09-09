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العراق يهدد باللجوء للأمم المتحدة لمنع دول المنبع إطلاق حصته المائية

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العراق يهدد باللجوء للأمم المتحدة لمنع دول المنبع إطلاق حصته المائية العراق يهدد باللجوء للأمم المتحدة لمنع دول المنبع إطلاق حصته المائية
هدد العراق باللجوء إلى الأمم المتحدة فى حال عدم إيفاء دول المنبع باطلاق حصته المائية المتفق عليها على ضوء شح المياه الذى يعانى منه حاليا بسبب عدم وصول معظم حصته المائية.

وقال وزير الموارد المائية العراقية محسن الشمري- فى تصريح صحفى اليوم/الثلاثاء/ فى كربلاء جنوبى العراق- إن الحصة المائية المخصصة للعراق لا يصل منها إلا 30% بسبب عدم إيفاء دول المنبع بتعهداتها المتفق عليها.

وأضاف: أن من أسباب شح المياه عدم إطلاق تركيا وإيران الحصص المائية المخصصة للعراق، وإن هناك إجراءات تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الحكومات المحلية لإيجاد حلول لمواجهة شح المياه.

وكان مدير دائرة السدود بوزارة الموارد المائية مهدى رشيد زار تركيا مؤخرا، وقال إن الجانب التركى قال إن لديهم مشكلات بمحطات توليد الكهرباء فى السدود وانهم سيعوضون العراق قبل نهاية العام الجارى وفق الحصة المُتفق عليها، مشيرا إلى أن العراق لا يستطيع التأكد من إطلاق حصته،

لاسيما وأن تنظيم (داعش) يخزن المياه فى سد "الطبقة" بسوريا الذى يسيطر عليه، وأن نهر الفرات مقطوع عنه تدفقات المياه بنسبة 85%، ويطلق كميات بسيطة جدا لتغذية المناطق التى تحت سيطرته لذا يصل جزء بسيط من المياه إلى سد "حديثة" بالأنبار.
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مصر 365