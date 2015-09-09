رئيس الأركان الكويتى يتوجه إلى روسيا لحضور معرض الأسلحة الروسية 2015

توجه رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد خالد الخضر والوفد المرافق له إلى جمهورية روسيا الاتحادية وذلك لحضور معرض الأسلحة الروسية 2015.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية فى بيان اليوم / الثلاثاء / إن الفريق الخضر خلال زيارته لمعرض الأسلحة الروسية سوف يطلع على النماذج الحديثة للمعدات العسكرية الروسية الصنع فى المواقع الثابتة وميادين الرماية والذى ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى ال 12 من الشهر الجاري.

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