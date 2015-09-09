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الاحتلال يعتقل 3 أطفال بالقدس وواصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس

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الاحتلال يعتقل 3 أطفال بالقدس وواصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس الاحتلال يعتقل 3 أطفال بالقدس وواصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مساء اليوم الثلاثاء، فى اعتداء جديد للمستوطنين الإسرائيليين جنوب نابلس.

وذكرت مصادر أن مستوطنين هاجموا بالحجارة المركبة التى يستقلها المواطنون الفلسطينيون برهان عمشة الأطرش، وتيسير رشيد الأطرش، ومحمد حسين الأطرش، ذوو الشهيد محمد الأطرش، من كفر راعى بجنين، أثناء عودتهم من بلدة دوما، ما أدى لإصابتهم بجروح، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي، وأن إصاباتهم وصفت بالمتوسطة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم ثلاثة أطفال فلسطينيين من بلدة العيسوية فى القدس المحتلة.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان أصدرته، أن الأطفال المعتقلين من بلدة العيسوية من سن (١١-١٢ عاما)، ألقوا الحجارة باتجاه المركبات المارة عند الشارع المؤدى إلى مستوطنة "معاليه ادوميم" القريبة من القرية.
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