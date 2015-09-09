أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الإعلام السورى ينفى وجود قوات روسية فوق الأراضى السورية

Google+ Print
وزير الإعلام السورى ينفى وجود قوات روسية فوق الأراضى السورية وزير الإعلام السورى ينفى وجود قوات روسية فوق الأراضى السورية
نفى عمران الزعبى وزير الإعلام السورى اليوم وجود أية قوات روسية على الأراضى السورية، وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن الزعبى وصف ما يتردد من تقارير تفيد بتزايد النشاط العسكرى الروسى فى سوريا بأنها مجرد " شائعات ".

وقال الزعبى فى مقابلة تليفزيونية " ليس هناك قوات روسية او انشطة عسكرية لموسكو فى الأراضى السورية سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ".

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت يوم الخميس الماضى أنها تتابع مايتردد من تقارير تفيد بأن روسيا تقوم بعمليات عسكرية داخل الاراضى السورية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365