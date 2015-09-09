وزير الإعلام السورى ينفى وجود قوات روسية فوق الأراضى السورية

نفى عمران الزعبى وزير الإعلام السورى اليوم وجود أية قوات روسية على الأراضى السورية، وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن الزعبى وصف ما يتردد من تقارير تفيد بتزايد النشاط العسكرى الروسى فى سوريا بأنها مجرد " شائعات ".

وقال الزعبى فى مقابلة تليفزيونية " ليس هناك قوات روسية او انشطة عسكرية لموسكو فى الأراضى السورية سواء كانت برية أو بحرية أو جوية ".

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت يوم الخميس الماضى أنها تتابع مايتردد من تقارير تفيد بأن روسيا تقوم بعمليات عسكرية داخل الاراضى السورية .

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