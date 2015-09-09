تيار المستقبل يتهم حزب الله بتحرض الحراك المدنى على استهداف وسط بيروت

اتهمت كتلة تيار"المستقبل" بالبرلمان اللبنانى حزب الله بتحريض مجموعات الحراك المدنى التى تقود الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد على الاعتداء على منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت (إحدى مناطق نفوذ التيار) بدعوى وجود فساد فى الشركة التى تتولى إدارة المنطقة.

وقالت الكتلة فى بيان صدر عقب اجتماعها اليوم إن هناك حملة عنيفة ومنظمة يشنها إعلام حزب الله بصوت بعض نوابه ومسئوليه وأبواق أخرى تابعة له وبلغت ذروتها من خلال الدعوة الموجهة إلى مجموعات الحراك المدنى لاستهداف وسط بيروت التجارى بزعم وجود فساد فى مشروع إعمار هذه المنطقة ومتهمة شركة "سوليدير" (المسئولة عن المشروع) بأنها اغتالت الدولة ، وأن على الدولة أن تستعيدها وتفككها.

ورأت أن هذه الحملة كشفت هوية "المندسين" على الحراك المدنى الذين اعتدوا بحقد واضح على الأبنية العامة والخاصة فى وسط العاصمة بيروت وعلى ضريح رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى وتمثال أول رئيس وزراء لبنان رياض الصلح".

وقالت إن "مشروع إعادة إعمار وسط مدينة بيروت هو أولا مشروع وطنى ولم ولن يكون مشروعا تجاريا فقط بل هو رمز لوحدة لبنان التى يرفضها حزب الله ويعمل دائما على تقويضها، وهو رمز للصورة المشرقة للبنان التى تجذب الأشقاء والأصدقاء والتى تنافست مدن كثيرة على الاقتباس من تجربتها ، وهى كانت وما تزال القاطرة الأساسية لنهوض الاقتصاد اللبنانى ونموه ليس فى بيروت وحدها بل فى كل لبنان".

وقالت الكتلة إن "مرتبة حزب الله فى الفساد تفوق كل التصورات، فإقامة مناطق نفوذ طائفى على حساب الدولة فساد، والتهرب من الالتزامات التى توجبها القوانين فساد، وعسكرة البيئات التابعة له ، وتشريع التهريب عبر المرافق العامة فساد، والامتناع عن دفع الرسوم والضرائب فساد، وتشجيع السوق السوداء فساد، والاتجار غير الشرعى بالدواء والمخدرات وحبوب الكبتاجون وتصنيعها فساد.

ودعت جميع اللبنانيين الى "الضغط باتجاه اقرار مشروع القانون للتدقيق العلمى المتجرد فى المجلس النيابى لفتح الابواب امام المحاسبة الحقيقة".

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