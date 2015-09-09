الأرصاد الجوية السعودية: العاصفة الترابية بمكة ستنتهى صباح غد

نبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية إلى استمرار الحالة الجوية والرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة ومكة المكرمة والجموم وبحره وعسفان وخليص وذهبان.

وأشارت الرئاسة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن بداية الحالة المتوقعة ستكون عند الساعة الحادية عشر من مساء الثلاثاء وتنتهى عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج فى مثل هذه الظروف المناخية ومتابعة التنبيهات التى تصدرها عبر موقع الرئاسة.