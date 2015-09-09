منطقة سيناء الأزهرية تنهى استعدادها للعام الجديد

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم انتهاء كل استعداداتها للعام الدراسى الجديد، وقال الشيخ سيد ياسين وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، فى تصريح صحفى، إنه تم عقد اجتماع لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة شمال سيناء، حضره محمد موسى السلامونى الوكيل الثقافى ورؤساء ومديرى الإدارات التعليمية والتعليم الثانوى والنوعى والامتحانات وموجه عام القراءات.

وتم خلال الاجتماع تكليف رؤساء ومديرى الإدارات بضرورة سد العجز فى كل المعاهد الأزهرية قبل بدء العام الدراسى واللجوء إلى الموجهين فى التدريس لسد أى عجز قائم، كما تم تكليف شيوخ المعاهد بالانتهاء من وضع جداول الحصص الدراسية قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة، وألزام مديرى الإدارات بمتابعة الحضور اليومى وتكليف الموجهين بالمرور لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسى.

وكذلك إعداد حصر بالمحولين من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم، وإعداد تقرير أسبوعى لحالة القبول فى الصف الأول بالمعاهد الأزهرية لكل معهد على حدة، وعمل إحصاء شامل للطلاب الوافدين بكل معهد على حدة أيضا، وإحصاء شهرى شامل لجميع العاملين فى المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات لمعرفة العجز والزيادة على الطبيعة.

وتقرر نقل معهد القراءات بنين ببئر العبد إلى معهد الخربة الإعدادى، ونقل معهد القراءات فتيات إلى معهد النجاح الإعدادى فترة مسائية.. وإدراج معاهد: بئر العبد الابتدائى والإعدادى والثانوى والفتيات الإعدادى ضمن معاهد الجودة بإدارة بئر العبد، كما تقرر عدم وجود وكيل متفرغ فى أى معهد ولا شيخ معهد للعنصر النسائى.

وأكد وكيل الوزارة على رؤساء ومديرى الإدارات وشيوخ المعاهد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المعاهد والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، والتأكيد على نظافتها واختيار منسق صحى فى كل معهد.

وكلف مديرى إدارتى الشيخ زويد ورفح بالتواصل والتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة للتربية والتعليم بالمركزين فى الإعداد لبدء العام الدراسى فى المعاهد الأزهرية بالمركزين، نظرا للظروف الأمنية بهما.