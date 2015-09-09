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مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية يواصل مبادرة "أنا إعلامى"

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مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية يواصل مبادرة "أنا إعلامى" مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية يواصل مبادرة "أنا إعلامى"
أعلنت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية أن مبادرة (أنا إعلامى) والتى نظمها المجمع بالإسماعيلية بمركزية النيل والتى استمرت على مدى شهرى أغسطس وسبتمبر 2015، وشارك فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين فى تنمية مهارات الصحفيين الشباب بالإسماعيلية فى مجالات الإعلام المختلفة بالإضافة إلى الاتصال المباشر.

وأكدت العربى على أن من نتائج المبادرة أنه تم الاتفاق مع مواقع إلكترونية صحفية بالمحافظة على منح شباب منحة التدريب الإعلامى لنشر أعمالهم الصحفية والتدريب فى هذه المواقع.

وأشارت مدير مركز النيل للإعلام إلى أنه سوف يتم استئناف البرنامج التدريبى، بناء على طلب الشباب المشاركين فى مرحلة ثانية فى أكتوبر 2015 ولا تزال الدعوة مستمرة للشباب للمشاركة فى المبادرة فى مرحلتها الثانية.

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