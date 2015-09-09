صحة الشرقية: العدوى ناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد والعائدين من الحج

أكد الدكتور عصام فرحات مدير عام الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية أن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والدكتور على حجازي رئيس مجلس الإدارة عقدا اجتماعا بالأطباء مديري مديريات الشئون الصحية والمستشفيات الحكومية والعامة بالمحافظات بقاعة الفيديو كونفرانس بفرع الشرقية اليوم، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومواجهة العدوى للعائدين من الحج.

وأضاف فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن الاجتماع ضم الدكتور شريف مكين وكيل وزارة مدير عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية ومديري الاقسام بالمديرية ومديري المستشفيات الحكومية والعامة بمحافظة الشرقية والدكتور كمال محمد زكى مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية والدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام مستشفى المبرة بالزقازيق والدكتور هشام الهواري مدير الشئون الطبية بفرع التأمين الصحي.

وأوضح فرحات أن الاجتماع تضمن العمل على متابعة الحجاج فور عودتهم من الأراضي المقدسة وتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعتهم خلال فترة الثلاث أسابيع الأولى بعد عودتهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية تماما وذلك بعد متابعة الحجر الطبي والمطارات ومنافذ الوصول المختلفة للحجاج.

وتطرق الاجتماع الى استعدادات المستشفيات التابعة لمديريات الصحة المختلفة لمواجهة انفلونزا الطيور والذي يبدأ فى منتصف شهر اكتوبر من كل عام والعمل على توفير عقار التاميفلوا بجميع المستشفيات بجميع القطاعات وصرفها لجميع حالات التى يظهر عليها اعراض الانفلونزا وناقش الاجتماع الاستعداد للعام الد اسى الجديد عمل الفحوصات الدورية للطلبة ومتابعة المياه بأخذ عينات من المياه ومتابعة المطاعم والمطابخ بالمدن الجامعية ومتابعة الامراض المعدية مثل مرض الحصبة بالتطعيمات اللازمة.

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