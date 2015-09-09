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بالفيديو - هدف كوميدي يهدي إسبانيا صدارة مجموعتها في تصفيات اليورو

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بالفيديو - هدف كوميدي يهدي إسبانيا صدارة مجموعتها في تصفيات اليورو بالفيديو - هدف كوميدي يهدي إسبانيا صدارة مجموعتها في تصفيات اليورو

(إفي): تصدر منتخب إسبانيا مجموعته الثالثة في تصفيات التأهل ليورو 2016 بعد فوزه على نظيره المقدوني بهدف للاشيء، واكتفاء المنتخبين السلوفاكي والأوكراني بالتعادل السلبي بينهما، فيما فازت بيلاروسيا على لوكسمبرج 2-0.

وسجل حارس مرمى مقدونيا توميسلاف باكوفسكي هدف المباراة الوحيد (ق8) بعد خطأه في تقدير والتعامل مع كرة عرضية من الإسباني خوان ماتا، ليهدي لاروخا الفوز.

أما المنتخبان السلوفاكي والأوكراني فقد اكتفيا بالتعادل بدون أهداف. وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب بيلاروسيا على منتخب لوكسمبرج بثنائية نظيفة أحرزها ميخائيل جورديتشوك (ق34) و(ق62).

بذلك تصل إسبانيا للنقطة رقم 21 وتتربع على قمة المجموعة، ويحصل السلوفاك على نقطة وحيدة ليصبح رصيدهم 19 نقطة في المركز الثاني، وكذلك يتحصل منتخب أوكرانيا على نقطة أيضا ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد بيلاروسيا إلى سبع نقاط في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد منتخب مقدونيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، ولوكسمبرج عند أربع نقاط في المركز الخامس.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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