ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار في سوهاج

تمكنت قوة من مباحث الآثار بسوهاج، من ضبط 5 أشخاص بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة أثناء التنقب عن الآثار بمنزل أحد المتهمين بقرية الرويهب التابعة لمركز المنشاة.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة ​لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كلا من محمد رشاد 33 عام ثانوية أزهرية، واسامة عبدة عبد العزيز 25 سنة طالب ويقيم بامبابة، واصبح حسين رجب 35 معاق ويقيم باشمون، ومحمد عبد البصير احمد 35 سنة معاق وحاصل على دبلوم ويقيم اشمون، والسيد شعبان محمود 35 سنة دبلوم معاق ويقيم اشمون، وردت معلومات بإن المذكورين يقوموا بالتنقيب باحدى المنازل الكائنة بقرية الرويهب ملك رشاد بخيت محمود 65 سنة عامل، عقب تقنيين الإجراءات تم مداهمة المنزل المشار إليه وضبط المذكورين، والعثور على حفرة محيطها 3 في 4 متر وعلى عمق 5 امتار توجد بها مياة كثيفة، بالإضافة الى وجود دعامات خشبية وحديدية لمنع انهيار الحفر، كما تم ضبط ماكينات شفط مياه، بالإضافة إلى أدوات الحفركاملة.

ومن جهة آخرى اكدت لجنة من الآثار إن الحفر آثري وبقصد التنقيب والبحث عن الآثار، بالإضافة إلى العثور على شواهد آثرية عبارة عن مجموعة من كسر الفخار والقطع الحجرية برديم الحفرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير محضر 3 أحوال سياحة وبرقم 6460 إداري المنشاة.