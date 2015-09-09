«خبراء الكرة»: عودة الجماهير للدوري بشروط.. والتشفير«مرفوض»

تقرير – محمد سويلم

أثار قرار تشفير الدورى المصري، الذي انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك -تويتر» أنه سيتم تطبيقه الموسم المقبل، غضب عشاق الساحرة المستديرة، وأبدى عدد من خبراء كرة القدم في مصر اعتراضهم، بينما طالب آخرون تطبيق نظام الاحتراف قبل التفكير فى ملف البث الفضائي، والنظر للقضية بمنظور آخر يحقق عائد يعود بالمنفعة على كل الأطراف.

«لا للتشفير»

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أكد عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، في تصريح خاص لـ«ONA»، إن الدوري المصري «متنفس الشعب» وقرار التشفير غير قابل للنقاش.

وأضاف مجاهد قائلًا: الشعب المصري مضغوط بمشاكله دائمًا، ويلجأ للكرة لتكون متنفس له، وقرار التشفير مهما كانت أبعاده لابد من مراعاة الشعب قبل اتخاذه.

وبسؤاله عن عودة الجماهير خلال الموسم المقبل، أجاب: لا بد من وضع قانون يحظر شغب الجماهير ولابد من وضع ضوابط تحكم سلوكهم في المدرجات.



>«الاحتراف أولًا»

ورفض سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، فكرة تشفير الدوري إلا بوجود دراسة تحكم قواعد البث والتشفير.

وأشار «زاهر» إلى أن البعض لا يفهم المقصود من مصطلح «التشفير»، كما أنه ليس الوقت المناسب لدراسة مثل تلك القرارات.

أضاف: لا نستطيع القيام بخطوة تشفير الدورى فى ظل عدم تطبيق نظام الاحتراف فى البطولات المحلية، وأن مثل تلك القرارات لابد أن تُشكل لجنة خاصة لدراسة الموضوع بكافة جوانبه ، وعرضها على وزير الشباب ، ولابد من وضع دراسة شاملة قبل قرار التأييد أو الرفض.

وفيما يخص عودة الجماهير، أضاف زاهر: أخطأنا في المرة الأولى بخصوص قرار عودة الجماهير التى تسببت في مأساه «الدفاع الجوي»، وأؤيد عودة الجماهير ولكن بوضع دراسة تحكم قواعد الجمهور داخل الملعب ، ولا بد من التخلص من فئة المشاغبين الذين لا يستحقون لقب جماهير الكرة.

«حرمان الجماهير»

شدد خالد بيبو لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على إنه لا مجال لمناقشة مثل تلك القرارات الخاصة بالتشفير.

وأضاف: اعتدنا على مشاهدة المباريات في القنوات باختلافها واختلاف المعلقين، وسماعها في الإذاعات، وبالتالي لا مجال لتنفيذ هذا القرار، لأنه سيحرم الجماهير من متابعة لقاءات البطولة المحلية، ولابد من عدم النظر لأي عائد من تلك القرارات سواء كان ماديًا أو أي شئ آخر.

وردًا على عودة الجماهير، قال بيبو : إننا لابد من الانتظار على هذا القرار، حتى لو هنلعب المسم الي جاي بدون عودة الجماهير، ولابد من وضع قوانين والالتزام بها قبل التفكير في قرار العودة.

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