محافظ أسوان يدرس إنشاء مشروعات سياحية بمنطقة الأغاخان بتكلفة 30 مليون جنيه

أكد اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، إن المحافظة ومؤسسة أغاخان للتنمية يسابقان الزمن لتنفيذ مشروع إنشاء البازارات بمنطقة مقبرة الأغاخان والذي سيعتبر إضافة هامة للخريطة السياحية بمدينة أسوان.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ بوفد مؤسسة أم حبيبة التابعة لشكبة أغاخان للتنمية برئاسة مالك “كوتاديا” المدير التنفيذي للمؤسسة وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة أسوان، حيث قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة محمد حساني نائب رئيس المدينة لسرعة إنهاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع، ولا سيما موافقات إدارة حماية النيل والبيئة والحماية المدنية والسلامة المهنية.

ووافقت مبدئياً وزارة الآثار على البدء في تنفيذه مع العمل على إجراء بعض التعديلات على المشروع حتى يكون بعيداً تماماً عن أي شواهد أثرية بالبر الغربي، وطالب مصطفى يسري مسئولي الأغاخان بوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن لتقنين أوضاع أصحاب البازارات القديمة والتي تعرضت لحريق مدمر في عام 1996 ، بجانب العمل علي الالتزام بالمعايير البيئية ، وأيضاً الحفاظ علي الشكل المعماري والتراثي والطبيعي للمنطقة ، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الطاقة المطلوبة للمشروع حفاظاً على البيئة المحيطة من أي تلوث، وطرح المحافظ على مسئولي الأغاخان مقترح بأن يشمل المشروع رحلات نيلية ترفيهية نهاراً وليلاً بأسعار موحدة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية لمشاهدة كافة المعالم السياحية والأثرية الموجودة على ضفاف مجرى نهر النيل بمدينة أسوان وذلك من خلال شرح صوتي بعدة لغات.