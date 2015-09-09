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بعد 8 أيام.. 111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات النواب بأسوان

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بعد 8 أيام.. 111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات النواب بأسوان بعد 8 أيام.. 111 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات النواب بأسوان

أرشيفية

بلغ إجمالي إعداد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بأسوان عقب اليوم الثامن 111 مرشحًا بعد ترشح اليوم 3 مرشحين جدد.

صرح بذلك المستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان ونائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأسوان.

وقال إن اللجنة تلقت اليوم أوراق 3 مرشحين بدوائر أسوان ودراو وادفو على التوالي، وأوضح إنه تم الإتصال هاتفياً بكافة المرشحين لإبلاغهم بإعادة الكشف الطبي مرة آخرى.

وفي سياق متصل اجرى اليوم 9 مرشحين الكشف الطبي بمستشفى التامين الصحي بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبي على المرشحين صرح بذلك الدكتور أحمد الامين مدير فرع التامين الصحى بأسوان .

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