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تخفيف الحكم على «ضابط» متهم بتعذيب مواطن بالغردقة لشهر بدلًا من 6 أشهر

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تخفيف الحكم على «ضابط» متهم بتعذيب مواطن بالغردقة لشهر بدلًا من 6 أشهر تخفيف الحكم على «ضابط» متهم بتعذيب مواطن بالغردقة لشهر بدلًا من 6 أشهر

محكمة – تعبيرية

قضت محكمة جنح مستأنف الغردقة بالحبس شهر لضابط شرطة، عمرو عبد المقصود، المدان باختطاف عصام علي، صاحب بازار سياحي، وتعذيبه بمدينة الغردقة، بعد الاستئناف على حكم محكمة الجنح بحبسه 6 أشهر.

كانت محكمة جنح قضت بحبس ضابط شرطة 6 أشهر، وتغريمه 500 جنيه، على سبيل التعويض لثبوت اتهامه بتعذيب، وخطف صاحب بازار سياحي بالغردقة منذ عامين، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد صاحب البازار.

وكشفت تفاصيل القضية رقم «9054 – جنح أول الغردقة»، المتهم فيها نقيب بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر سابقا، وتحويلها لمحكمة جنح الغردقة، لقيام ضابط الشرطة بخطف وتعذيب صاحب البازار والاستيلاء على هاتفه المحمول، وضربه وسحله في إحدى الكافيتريات العامة، وقام بالتعدي عليه بالضرب والسب أمام المارة لوجود خلافات مالية بينهما.

واستدعت النيابة المجني عليه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي، الذي أكد صحة الإصابات، ووجهت النيابة للجاني تهمة استعمال القوة ومحاولة اختطاف مواطن.

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