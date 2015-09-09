امشى عدل.. لعب القمار يصيب الشباب بالاكتئاب

كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون كنديون، عن نتائج جديدة، حيث أفادت ان لعب القمار يرفع من فرص الإصابة بالاكتئاب خاصة لدى الشباب.

ووجد الباحثون أن الأولاد الذين يعانون من السلوك المتهور فى مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة للعب القمار فى وقت لاحق من الحياة.

وقال قائد الدراسة فريدريك دوسولت، من جامعة كيبيك فى مونتريال، إن مشكلة القمار هى مشكلة مماثلة للإدمان، فبمجرد تجربتها تصبح من الصعب التخلص منها.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون بيانات نحو 900 طفل منذ عام 1984، وهؤلاء الأولاد كانوا من المناطق ذات الدخل المنخفض فى مونتريال.

ومع مرور الوقت جمع الباحثون معلومات عن أسر هؤلاء الأطفال، فضلاً عن نوعية علاقاتهم بالأهل والأصدقاء، ولاحظوا أيضاً عدد المرات التى تصرفوا فيها باندفاع.

ووجد الباحثون أنه عندما وصل الأولاد إلى سن بين 17 و23 و28 عاماً، كانت لديهم مشاكل القمار وأعراض الاكتئاب، ولاحظوا أيضاً أن 3٪ فقط من الشباب عانوا من مشاكل القمار المزمن، ولكن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يعانون من مشكلة لعب القمار كانوا يعانون من الاكتئاب.. وهذه المشاكل تفاقمت مع مرور الوقت، وفقاً للدراسة التى نشرت مؤخرا فى مجلة دراسات القمار.