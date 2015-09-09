النيابة تطلب التحريات حول سرقة 400 ألف جنيه من أمين خزانة مؤسسة حكومية بأكتوبر

طلبت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول السطو المسلح الذى تعرض له موظف بمؤسسة حكومية وسرقة سيارته الملاكى ومبلغ 400 ألف جنيه من عهدته.

كان مسلحون يستقلون سيارة جيب، قد شنوا هجومًا منذ قليل على سيارة ملاكى خاصة بأمين خزانة فى إحدى المؤسسات الحكومية، بمنطقة المصانع بأكتوبر، وسرقوا منه مبلغ 400 ألف جنيه تحت تهديد السلاح عهدة من جهة عمله، وفروا هاربين، توجه على الفور المجنى عليه لقسم شرطة المدينة وتم تحرير بلاغ وتمت إحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.