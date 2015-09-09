بالصور.. ضبط 250 طن أسمدة أزوتية مصنعة من بودرة البلاط فى الشرقية

تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الهناجر الكبرى بداخله كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية غير السليمة.

وتلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى يفيد بضبط أحد الهناجر وبه مخزن كبير بداخلة كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية غير السليمة والمصنعة من بودرة البلاط والأسمنت وغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر ومصنوعة من مواد كيميائية مجهولة مسرطنة غير مطابقة للمواصفات وغير سليمة، ومحظور استخدامها.

وتم ضبط ما يقرب من 250 طـنا من الأسمدة الأزوتية وتوجيه تهمة الغش التجارى ومخالفة القانون رقم 53 لسنة 66 ملك (محمد. أ. ع) مقيم بقرية السعديين مركز بلبيس (أسماء. س. م) مقيمة ببلبيس، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر 40987 جنح مركز بلبيس لسنة 2015.



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