الحكم بحبس ضابط شرطة و 4 أمناء بالغردقة

قرر المستشار أحمد محفوظ رئيس محكمة جنح مستأنف الغردقة وعضوية كلا من تامر الأمير وعمرو حلوى وسكرتارية محمد شعبان وعلاء أبو الحسن حبس ضابط شرطة برتبة نقيب، شهرا، بعد تعديه على صاحب بازار بالغردقة ومحاولة خطفه لخلافات مالية بينهم.

كانت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار حسن رأفت، وأمانة سر هانى الهلب، قضت بحبس ضابط شرطة 6 أشهر، وتغريمه 500 جنيه، على سبيل التعويض لثبوت اتهامه بتعذيب، وخطف صاحب بازار سياحى بالغردقة منذ عامين، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد صاحب البازار.

كان خالد منيع مدير نيابة الغردقة الجزئية، قد باشر القضية رقم "9054- جنح أول الغردقة" المتهم فيها نقيب بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر سابقا، وتحويلها لمحكمة جنح الغردقة، لقيام ضابط الشرطة بخطف وتعذيب صاحب بازار يدعى عصام.ع والاستيلاء على هاتفه المحمول، وضربه وسحله فى إحدى الكافيتريات العامة وقام بالتعدى عليه بالضرب والسب أمام المارة لوجود خلافات مالية بينهما.

واستدعت النيابة المجنى عليه، وأمرت بعرضه على الطب الشرعى الذى أكد صحة الإصابات التى وقعت للمجنى عليه، أثناء تعدى الضابط عليه، ووجهت النيابة للجانى تهمة استعمال القوة ومحاولة خطف مواطن.

كما قرر المستشار محفوظ حبس 4 أمناء شرطة شهر لكل منهم بعد تعديهم على سائق وكسر فكه بالغردقة وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بإلزام المتهمين بدفع التعويض المدنى للمجنى عليه 30 ألف جنيه وكانت محكمة جنح الغردقة قد قضت بتاريخ سابق بحبس 4 المتهمين سنة مع إلزامهم بدفع تعويض مدنى 30 ألف جنيه بعد تعديهم على المدعو خالد السيد محمد سائق تاكسى وكسر فكه بعد أن نشبت بينهم خلافات.