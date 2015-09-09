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ضبط شخص يتاجر فى الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية فى الشرقية

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ضبط شخص يتاجر فى الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية فى الشرقية ضبط شخص يتاجر فى الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية فى الشرقية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار فى الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد ضبط "محمد ح ع" 36 سنة - حاصل على معهد فنى صناعى ومقيم حى مبارك مركز الزقازيق وذلك للاتجار فى الأدوية البيطرية بدون ترخيص وبعضها منتهية الصلاحية.

حيث تم ضبط ( 243 ) عبوة مختلفة الأحجام والأنواع من الأدوية البيطرية واللقاحات منتهية الصلاحية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13559 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2015.

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