ضبط شخص يتاجر فى الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية فى الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار فى الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد ضبط "محمد ح ع" 36 سنة - حاصل على معهد فنى صناعى ومقيم حى مبارك مركز الزقازيق وذلك للاتجار فى الأدوية البيطرية بدون ترخيص وبعضها منتهية الصلاحية.
حيث تم ضبط ( 243 ) عبوة مختلفة الأحجام والأنواع من الأدوية البيطرية واللقاحات منتهية الصلاحية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 13559 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2015.