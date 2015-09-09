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ضبط 7 قضايا تموينية فى حملة على المحلات والأسواق بأسوان

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ضبط 7 قضايا تموينية فى حملة على المحلات والأسواق بأسوان ضبط 7 قضايا تموينية فى حملة على المحلات والأسواق بأسوان
تمكنت حملة أمنية على الأسواق والمحلات التجارية المخالفة شنتها الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم تحت إشراف اللواء عمر ناصر مدير الأمن بالتعاون مع قطاع والتجارة الداخلية بالمحافظة، من ضبط 7 قضايا تموينية متنوعة لمحلات بمدينة أسوان.

وشملت الحملة ضبط قضيتين لمحلات ومطاعم لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وضبط قضيتين لمحلات تجارية تمارس نشاطها دون حصولها على التراخيص، وضبط ثلاثة قضايا عدم وجود سجل تجارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة فيما أخطرت النيابة بذلك.

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مصر 365

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