إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع فى بنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية من العثور على جسم غريب يشتبه أنه قنبلة بدائية الصنع بجوار الحديقة الوسطى بطريق نفق الشعراوى ببنها بالقرب من بنك أبو ظبى الإسلامى واستراحة مدير الأمن ومديرية الرى وتم عمل كردون أمنى ومنع المشاة والسيارات من الاقتراب وتحويل مسار السيارات بعيدًا عن المكان.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالعثور على قنبلة بدائية الصنع ببنها وتم إخطار غرفة العمليات وانتقلت إدارة المفرقعات والحماية المدنية وقيادات المديرية والمرور والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجسم عبارة عن دائرة كهربائية موصلة بافوميتر وبعض الأسلاك وموضوعة داخل كيس أسود وتم التعامل معها بمعرفة المفرقعات وتم إبطال مفعولها.