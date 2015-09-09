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أحمد موسى: مصدر قضائى نفى تورط 9 وزراء حاليين بقضية الفساد الكبرى

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أحمد موسى: مصدر قضائى نفى تورط 9 وزراء حاليين بقضية الفساد الكبرى أحمد موسى: مصدر قضائى نفى تورط 9 وزراء حاليين بقضية الفساد الكبرى
قال الإعلامى أحمد موسى، من خلال مصدر قضائى، إنه لا صحة لما تردد وما تروجه وسائل الإعلام من تورط 9 وزراء حاليين فى قضية الفساد الكبرى، وإن هذه القضية يجرى التحقيق مع عدد محدود من المتهمين بجانب وزير الزراعة صلاح الدين هلال المستقيل والذين صدر قرار ضدهم بالحبس.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الجماعات الإرهابية الفارة بالخارج قامت بالإدعاء الكاذب حول تورط عدد من الوزراء والرموز الوطنية والزج بأسماء كل من كان له دور فى كشف القضية ضد وشعبها، وكل من حرص عليها، وكشف تزييف أخبار الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن أبناء مصر الشرفاء لا يمكن أن يثق فيما تردده الجماعات الإرهابية سبيلا ومنهاجا الذى أسقط نظامهم الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.

وأشار موسى إلى أن من مد يده فى التعاون فى العمالة مع الخارج لم يجد لهم من سبيل عزلتهم التامة، وأن الإساءة لرموز الوطن والتى بات وتبؤ بالفشل.

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مصر 365

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