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تجديد حبس 17 من طاقم المركب العائدة من ليبيا بعد غرق 32 من الصيادين

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تجديد حبس 17 من طاقم المركب العائدة من ليبيا بعد غرق 32 من الصيادين تجديد حبس 17 من طاقم المركب العائدة من ليبيا بعد غرق 32 من الصيادين
قررت نيابة رشيد حبس 17 من طاقم المركب، المتسبب فى غرق 32 صيادًا، من قرية برج مغيزل بكفر الشيخ، أمام سواحل ليبيا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على المركب، وأمرت بسرعة ضبط مالكه.

كانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض على طاقم المركب عقب عودتهم من رحلة صيد، بعد توافر معلومات عن تهريبهم عددا من المواطنين فى رحلة هجرة غير شرعية، وتسببوا فى غرق 32 من الركاب أمام سواحل ليبيا.

ووجهت النيابة لطاقم المركب اتهامات التسبب فى غرق الضحايا، ودخول المياه الإقليمية الليبية، وتنظيم رحلات هجرة غير شرعية.

ونفى الصيادون فى التحقيقات أى علاقة لهم بالحادث، وقالوا: إنهم كانوا فى رحلة صيد عادية، ولا دخل لهم بالصيادين المفقودين.

ووجهت النيابة لمالك المركب اتهامات بالإبحار بدون تصريح، ونقل صيادين، وتعريض حياتهم للموت، وعدم حمل شهادات صلاحية للمركب، أو تصاريح، والتسبب فى وقوع كارثة، أدت لغرق 32 صيادًا، أمام سواحل منطقة "الخمس" الليبية وأمرت بسرعة ضبطه.

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مصر 365