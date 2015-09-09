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ضبط 20 توك توك و13 دراجة بخارية فى حملة مرورية بحدائق الأهرام

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ضبط 20 توك توك و13 دراجة بخارية فى حملة مرورية بحدائق الأهرام ضبط 20 توك توك و13 دراجة بخارية فى حملة مرورية بحدائق الأهرام
قال اللواء عادل زكى نائب مدير مرور الجيزة إن الإدارة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور شنت العديد من الحملات المرورية بشتى ربوع المحافظة لرصد المخالفات لكافة السيارات والدراجات البخارية والتكاتك التى تسير بالشوارع وتتسبب فى كثافات و تكدسات بالطرق .

وأضاف اللواء زكى أن الإدارة شنت حملة مرورية مكبرة بمنطقة حدائق الأهرام لرصد مخالفات المتنوعة وتم ضبط 20 توك توك و 13 دراجة لا تحمل أى لوحات معدنية وتم ضبط سيارة غريبة المعالم ولا تحمل أى تراخيص كما تم ضبط 12 مخالفة بدون قيادة وتسيير وتواصل الإدارة حملاتها على كافة المحاور والميادين.

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مصر 365