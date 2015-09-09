أجمل 6 شلالات طبيعية في العالم

صحيح أن هناك آلاف الشلالات في العالم، إلا أن البعض منها استطاع أن يكتسب شهرة عالمية، ويساهم في تنشيط سياحة البلد الموجود فيه. في ما يأتي، لائحة بشلالات العالم الطبيعية الأجمل:

1. "اجوازو": تعتبر واحدة من عجائب الدنيا الطبيعية الكبرى في العالم، وتقع على الحدود بين البرازيل والأرجنتين. كان اكتشفها الفاتح الأسباني ألفار نونيز كابيزا دي فاكا في سنة 1541. تتكون شلالات "اجوازو" من 20 شلالاً ضخماً و255 شلالاً صغيراً، ويصل ارتفاع بعضها إلى 82 متراً.

تجدر الإشارة إلى أن "اليونيسكو" كانت أدرجت القسم الأرجنتيني من الشلالات في موقع التراث العالمي سنة 1984، والجزء البرازيلي في سنة 1986.

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2. "فيكتوريا": تقع في جنوب أفريقيا على نهر "زامبيزي"، على الحدود بين "زامبيا" و"زيمبابوي"، وتصنّف بالشلالات الأكبر في العالم، على الرغم من أنها ليست الأعلى، إذ يبلغ عرضها 1.7 كيلومتراً ويصل ارتفاعها إلى 108 أمتار، ما يوازي ضعف ارتفاع شلالات "نياغارا".

3. "نياغارا": تقع بين مدينة "نياغارا" في ولاية "نيويورك الأميركية ومدينة "نياغارا" في مقاطعة "أونتاريو" الكندية. يبلغ ارتفاع القسم الأعلى من الشلالات في الجزء الأمريكى 56 متراً، وفي الجزء الكندي 54 متراً. وتتألف من شلالات ثلاثة: شلال "هورس شو"، و"الشلالات الأميركية"، وشلال "برايدال فايل" بجانب جزيرة "لونا".

4. "انجل": تقع في "فنزويلا"، وترتفع إلى 979 متراً، حتى أن الماء يفتت بسبب قوة الرياح في المنطقة. وقد اكتشفها للمرّة الأولى الفنزويلي إرنستو سانشيز لا كروث سنة 1912، إلا أنها لم تعرف عالمياً إلا في سنة 1933، على يد الطيار جيمز انجل الذي أطلق اسمه على الشلالات.

5. "كايتير": تقع في نهر "بوتارو" في وسط "غويانا"، وهي واحدة من الشلالات الأكثر نفوذاً في العالم، حيث يبلغ متوسطها 663 متراً مكعباً في الثانية مع ارتفاع 226 متراً، وبذا تعتبر أعلى بحوالي خمس مرات بالمقارنة بشلالات "نياغارا"، وحوالي مرتين بالمقارنة بــ"فيكتوريا".

6. "النيل الأزرق": تقع على المجرى العلوي من نهر النيل الأزرق في "اثيوبيا"، وتبعد حوالى 30 كيلومتراً من مدينة "بحر دار" وبحيرة "تانا". وتشكل هذه الشلالات اليوم واحدة من مناطق الجذب السياحي الأشهر في "اثيوبيا".

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