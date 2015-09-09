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أسطورة في الملعب – زيزو يحكي لـ في الجول (4): كيف ساهم أرسنال في فوز الأهلي بالدوري

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أسطورة في الملعب – زيزو يحكي لـ في الجول (4): كيف ساهم أرسنال في فوز الأهلي بالدوري أسطورة في الملعب – زيزو يحكي لـ في الجول (4): كيف ساهم أرسنال في فوز الأهلي بالدوري

هل تعلمون أن "لاعبا من الإسماعيلي ومدربا إنجليزيا وفترة إعداد في أرسنال" كانوا أصحاب فضل على عبد العزيز عبد الشافي في أحد المواسم لأنهم جعلوه يقود الأهلي للفوز بالدوري؟

في زمن كانت إصابة في الغضروف كفيلة خلاله بأن تنهي مسيرة لاعبين مهرة في سن لم يصل حتى للـ30، هناك الكثير لتعرفه ليس فقط عن زيزو، لكن عن فترة السبعينات في عالم كرة القدم المصرية.

زيزو يحكي لـFilGoal.com حكايته في الملاعب، وهذه هي الحلقة الرابعة. يرويها على لسانه فيما يلي:

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"أصبت في الغضروف سنة 1974. التشخيص كان واضحا واسلوب العلاج هو عملية جراحية غالبا أحتاج لأن أجريها خارج ".

"كانت إصابة الغضروف في ذلك الزمن أشبه بالرباط الصليبي. تقضي على اللاعب، لهذا كانت الشكوك كثيرة حول إمكانية عودتي للملاعب بنفس المستوي".

"ستسافر ألمانيا، أو هكذا قرر الأهلي وقد كنت أستعد لتلك الرحلة فعلا حتى ظهر علي أبو جريشة".

"علي كان نجما فوق العادة في الإسماعيلي ذلك الوقت. علي أيضا أصيب بمشكلة مشابهة لما كنت أعاني منه، لهذا تحدث معي عن تجربته".

تومسون

"قال لي أبو جريشة: وألمانيا ليه؟ سافر إنجلترا".

"كان مدرب الإسماعيلي في هذا الوقت الإنجليزي تومسون. وكانت تربطه علاقات ممتازة مع اللاعبين المصريين ويحب أن يساعدهم".

"أبوجريشة تعالج في بريطانيا وتعافى بشكل جيد، ولهذا نصحني بخوض التجربة نفسها وبالتنسيق مع الأهلي قررت تحويل وجهتي إلى إنجلترا".

"هناك اهتم بي السفير المصري في إنجلترا. هذا وتوصية تومسون جعلت الناس تتعامل معي كلاعب شهير في مصر، وحصلت على معاملة ممتازة حتي تمت العملية بنجاح".

أرسنال

"في هذا الزمن أيضا كان اللاعب يستطيع أن يخوض فترة تأهيل مع فرق إنجليزية. بتوصية من تومسون ذهبت إلى نادي أرسنال".

"هل تتذكرون ديفيد أولاري المدير الفني لليدز يونايتد الذي حقق معهم نتائجا مبهرة؟ هذا الرجل كان لاعبا معي في أرسنال في هذا الوقت..هو اللاعب الوحيد الذي أذكره".

"تلك التجربة أثرت في حياتي كلها. تعلمت كيف أكون مدربا وشاهدت الكثير من التفاصيل وكنت منبهرا بالإمكانات والملاعب والمستوى العالي لكل شيء هناك".

أحسن لاعب

"حين عدت كان الجميع يشعر بالقلق على مدى قدرتي على العودة، ولكن بعد تجربة الأرسنال كنت في أفضل حالاتي".

"كنت في لياقة ممتازة، سجلت 17 هدفا وصنعت العديد..لكن للأسف معظم أهدافي أحرزتها في مباريات غير مذاعة عبر التلفزيون".

"لا أنسي كلمات مستر هيديكوتي بعد نهاية الموسم إذ قال لي: "زيزو كنت أحسن لاعب في فريقي هذا الموسم وأحسن لاعب في مصر".

"الأهم أن الأهلي فاز بالدوري وسجل الفريق خلال هذا الموسم مايقرب من 75 هدفا".

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