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إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: الحادث لن يمنعني من المشاركة في مران الزمالك

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إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: الحادث لن يمنعني من المشاركة في مران الزمالك إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: الحادث لن يمنعني من المشاركة في مران الزمالك

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك جاهزيته للتدرب مع فريقه على الرغم من تعرضه لحادث بسيارته لكنه أكد أنه سليم تماما وأن السيارة فقط هي من حدثت بها تلفيات.

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com "أنا سليم السيارة فقط هي التي تعرضت للتلف، أعترف أنني المخطئ فلقد كنت أتحدث في الهاتف عند وقوع الحادث".

وأضاف "المدير الفني فيريرا اتصل بي وسألني إذا كنت أستطيع الانضمام للتدريبات أم لا وأخبرته أنني جاهز للتدرب والمشاركة في مباراة الكأس المقبلة أمام سموحة لأنني لست مقيدا إفريقيا لأشارك أمام أورلاندو".

وكان إبراهيم عبد الخالق قد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية قادما من سموحة مقابل 3 ملايين و100 ألف جنيه.

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