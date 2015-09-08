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جوارديولا يرد على اتهامات وزير الداخلية الإسباني

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جوارديولا يرد على اتهامات وزير الداخلية الإسباني جوارديولا يرد على اتهامات وزير الداخلية الإسباني

(إفي): نفى مدرب بايرن ميونخ الألماني، جوسيب جوارديولا، كونه ارتدى قميص الإسباني في يوم من الأيام للحصول على مقابل مادي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه دائما ما يدفع الضرائب المقررة عليه.

ورد جوارديولا بهذا الشكل على تصريحات وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، الذي وجه انتقادات لاذعة لمدرب برشلونة السابق لانضمامه لمرشحي حزب (معا من أجل نعم) الداعي لاستقلال إقليم كتالونيا، واتهمه باللعب لمنتخب إسبانيا لكرة القدم من أجل المال فقط.

وصرح المدرب في مقابلة صحفية ضمن حملة (سنفوز) للدفاع عن الرياضة الكتالونية، التي يساهم فيها "اعتقد أن الوزير مخطيء بعض الشيء، فأنا دفعت كل الضرائب المقررة علي منذ أول يوم وحتى آخر يوم، وهذا يعني أنني لا ألعب من أجل المال".

وقال المدرب إنه في الوقت الذي كان يشارك فيه بمباريات للمنتخب الإسباني "كتالونيا لم تكن قادرة على المنافسة"، ولهذا كان يلعب مع إسبانيا وهو "مستمتع".

وأضاف "بذلت أفضل مجهود لدي، كنت سعيد بهذا، لعبت بأفضل شكل أستطيع أن أقدمه، قدمت كل ما لدي"!، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك دولة كتالونية للعب مع "كتالونيا".

وعن مشاركته مع حزب (معا من أجل نعم)، قال إن "الاستقلال لم يكن أبدا حاضرا في السابق بهذا الشكل بين المجتمع الكتالوني كالذي عليه الآن".

وأوضح أن الاستقلال أصبح "هتافا ديمقراطيا ينادي به الجميع في كتالونيا" ويتظاهرون من أجله، مشددا أنه "لو كان يروج له حزب واحد لما خرجت موجات المتظاهرين الحاشدة للشارع تطالب به".

يشار إلى أن إقليم كتالونيا يقع في شمال شرق إسبانيا ويضم عددا من المدن أشهرها برشلونة وجيرونا وتاراجونا، واللغة الرسمية هي الكتالونية التي تعتبر مزيجا بين الإسبانية والفرنسية، ويسعى للاستقلال عن إسبانيا نظرا لأنه أكثر من يدعم البلاد وفي نفس الوقت مثقل بالديون نتيجة سياسات ، مما غذى فكرة الاستقلال خاصة وأن سكانه يشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا.

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فيديو اليوم السابع

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