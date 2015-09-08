الجيش: تصفية 27 إرهابيا فى اليوم الثانى لعملية "حق الشهيد" بسيناء

أعلنت القوات المسلحة أن عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع، وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، واصلت تحت غطاء جوى مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التى تتحصن بها.

يأتى ذلك فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد" التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق بوسط سيناء.

وأسفرت نتائج اليوم الثانى من العملية الشاملة عن تصفية 27 من العناصر التكفيرية المسلحة، والقبض على 154 آخرين من المشتبه بهم منهم 74 فردا بقطاع الشيخ زويد بمنطقة الإرسال، و15 بقطاع رفح بمنطقة الأحراش (أبو شنار) و9 أفراد بالعريش بمنطقة السكاسكة، و56 فردا بوسط سيناء، أثناء محاولتهم الهروب من الشمال للجنوب.

ودمرت القوات 10 عربات، و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية فى عملياتها الإرهابية والإجرامية، إلى جانب التحفظ على 8 عربات لأنواع مختلفة بدون لوحات معدنية، وحرق عدد من العشش والأوكار التى تتمركز وتنطلق منها هذه العناصر الإرهابية.

وأبطلت القوات مفعول 6 عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية على محاور تحرك القوات وتدمير مخزن به 1.5 طن من مادة النترات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير آخر به كمية كبيرة من مادة "سى فور" شديدة الانفجار، وضبط 2 طن من نبات البانجو المخدر وضبط 10 برميل سولار.

وتواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية، وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.