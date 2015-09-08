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بالصور.. محلب من تونس: قضية وزير الزراعة رسالة بأن لا أحد فوق القانون

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بالصور.. محلب من تونس: قضية وزير الزراعة رسالة بأن لا أحد فوق القانون بالصور.. محلب من تونس: قضية وزير الزراعة رسالة بأن لا أحد فوق القانون
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن قضية وزير الزراعة رسالة بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه يتم محاربة الفساد بكل قوة، وهناك لجان تم تشكيلها لمكافحة الفساد.

وأوضح خلال لقائه بالجالية المصرية بتونس أن الفساد الإدارى مثل الفساد المالى، وأن جادة للغاية فى مكافحة الفساد وأن أول تكليف من الرئيس كان هو محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وتأسيس أسس العدالة.

وأوضح أن من يخطئ سواء كان وزيرا أم خفيرا يتم التعامل معه وفقا للقانون، لافتا إلى أن الموضوع يتضمن 4 متهمين فقط فى القضية هو وزير الزراعة ومدير مكتبه وإعلامى ورجل أعمال وليس 9 وزراء كما يشاع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- رئيس وزراء تونس يؤكد أهمية التنسيق المصرى التونسى لحل الأزمة الليبية

- محلب يلتقى الجالية المصرية بتونس مساء اليوم

- محلب يبحث فى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية تسهيل التجارة المشتركة

- محلب يتوجه لمقر إقامته فى مجمع القصور الرئاسية بتونس
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مصر 365

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