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أول صور للعملية العسكرية "حق الشهيد" فى سيناء

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ينشر "اليوم السابع" أول صور من العملية العسكرية فى سيناء "حق الشهيد" والتى بدأت منذ يومين ونجحت فى تصفية 56 عنصرا إرهابيا بجهود رجال الجيش الثانى الميدانى وقوات التدخل السريع ووحدات الصاعقة والمظلات، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

الصور توضح أعمال المداهمات التى تقوم بها القوات فى شمال ووسط سيناء، وبعض الصور للعناصر التى تمت تصفيتها من الجماعات التكفيرية شديدة الخطورة، بالإضافة إلى الآليات العسكرية المشاركة فى العملية الضخمة التى تتم تحت إشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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