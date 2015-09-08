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محلب من تونس: الحكومة أقسمت على نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم التدخل بها

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محلب من تونس: الحكومة أقسمت على نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم التدخل بها محلب من تونس: الحكومة أقسمت على نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم التدخل بها
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن أقسمت وأخذت عهدا بعدم التدخل فى الانتخابات البرلمانية وخروجها بنزاهة وشفافية فالشعب المصرى قادر على اختيار من يمثله.

وأوضح محلب خلال لقائه بالجالية المصرية فى تونس، أن تنمية قناة السويس فكر تنموى وهو هدية بالفعل للعالم، فموقعها المتميز وتوافر العناصر البشرية يجذب المستثمرين، ويمثل إرادة قوية سياسية، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار صدر بعد نقاش كبير مع المستثمرين، ودراسة قوانين عدد كبير من الدول.

وأشار إلى أنه كان ًا على تعامل المستثمر مع نظام الشباك الواحد، بآلية واضحة، لفض المنازعات والتسهيل على المستثمرين، موضّحًا أن هناك نجاحات وتحديات تعيشها مصر وأن الأمن والاستقرار يعودان لمصر بسرعة كبيرة للغاية، قائلاً إن شرم الشيخ من أكثر المناطق فى العالم آمنا، وكل متر بها آمن، وأن الأقصر بها مشروع رائع بتحويل الليل لنهار بإضاءة متميزة.


>- رئيس وزراء تونس يؤكد أهمية التنسيق المصرى التونسى لحل الأزمة الليبية

- محلب يلتقى الجالية المصرية بتونس مساء اليوم

- محلب يبحث فى اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية تسهيل التجارة المشتركة

- محلب يتوجه لمقر إقامته فى مجمع القصور الرئاسية بتونس
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مصر 365

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