"العدل": الحديث عن صرف "الزند" 10 آلاف جنيه للقضاة شائعات مغرضة

نفت وزارة العدل ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية فى الفترة الأخيرة من قيام وزير العدل المستشار أحمد الزند بصرف عشرة آلاف جنيه لكل قاض بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وجاء فى بيان للوزارة منذ قليل "رددت بعض المواقع الإلكترونية التى أدمنت الكذب وسخف القول أخباراً مؤداها أن المستشار وزير العدل قد قام بصرف عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ، وإعلاء لقيمة الصدق التى لا يعرفها هؤلاء فإننا نوضح لشعب مصر الحقائق الآتية" :-

أولاً : إن هذا الذى نطقوا به زور وبهتان هو قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية فلم يحدث البتة أن المستشار وزير العدل قد صرف جنيها واحدا لأى قاض من قضاة مصر الإجلاء ومن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أى جهة يشاء ونحن على علم يقين إن أحدا منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئاً لأن الأمر من أساسه مختلق.

ثانيا: لمن يخلط الكذب بالجهل فإن المستشار وزير العدل ومنذ أن صار للقضاء المصرى موازنة مستقلة منذ عام 2008 فإن القائم على أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر الأجلاء هو مجلس القضاء الأعلى الموقر المستقل فى قراراته وشئونه بذاته عن أى سلطة أو جهة.

>ثالثا: وعلى فرض مسايرتهم فى زعمهم فكيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل المحدودة لا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة.

>رابعا: إن من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهى وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفقت.

>خامسا: إن الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء وأنها تأتى فى إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذى سيظل خنجرا مسموماً فى ظهورهم وهيهات هيهات أن ينجحوا فى ذلك فلازال القضاء المصرى يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول.

وشددت الوزارة فى بيانها على أن وزير العدل الذى يعرفه أبناء الوطن الشرفاء لا يثنيه عن خدمة وطنه هؤلاء النكرات أرباب الكذب والضلال، ولا يأبه لمثل هذه الترهات حسب وصف البيان مؤكدة أنها لن تنال من عزيمته أو تعرقل المسيرة الإصلاحية التى بدأ فى تطبيقها وصولا إلى العدالة الناجزة التى يستحقها شعب مصر العظيم، وأنه يعرف طريقه جيدا لخدمة وطنه، كما أنه بالقدر ذاته يعرف من هم الشرفاء ومن هم العملاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان حسبما ذكر البيان.

وجاء بالبيان "أما عن المتربصين والمستهزئين بسدنة العدل المدعين على سبيل الاستظراف الذى هم أبعد الناس عنه أن الوزير قد أمر بصرف خمسة آلاف جنيه لكل قاض بدل شموخ، فإنه قول ممجوج ينم على نفوس مريضة ترى نفسها فى الحياة لا دور لها إلا الهدم، وإنا لنقول لهم ولأمثالهم نعم سيظل قضاة مصر رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة أما هؤلاء فستطويهم زوايا النسيان مهما تطاولوا، وإذا كان قضاة مصر بحكم طبيعتهم أكثر الناس صبراً على المكاره فإن صبرهم لن يطول فلم يعد فى قوس الصبر منزع – وغداً ساحة العدالة ستضم الجميع ليعرف كل حجمه وينال كل متطاول بذىء جزاء تطاوله وبذاءاته"