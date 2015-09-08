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محلب من تونس: لا تعليق على أحكام القضاء المصرى الشامخ

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محلب من تونس: لا تعليق على أحكام القضاء المصرى الشامخ محلب من تونس: لا تعليق على أحكام القضاء المصرى الشامخ
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى، فمصر دولة قانون وقضائها شامخ، ولا يتدخل أى أحد فى أحكامها.

وأضاف محلب خلال لقائه بالجالية المصرية فى تونس: "لا يستطيع أى حد فى بدءًا من أعلى رأس أن يعلق على أحكام القضاء"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى عليه دور كبير فى مكافحة الإرهاب لأن القضية تحولت من سياسية إلى إنسانية.

وأوضح محلب أن المصرى قلبه طيب، ولكن هناك أشخاصا يكرهون تقدم مصر ، مشيرا إلى أن المصرى بفطرته لا يعرف القتل أو الكره، وأنه لولا القوات المسلحة والشرطة والشعب الواعى لتحولت الصورة المصرية لوضع آخر، قائلاً: " تستكمل خارطة الطريق بانتخابات برلمانية نزيهة".

محلب لمنتقدى الحكومة: "لو هنتشال بكرة هنعمل حتى آخر دقيقة"
>وأشار محلب إلى أن الحكومة لديها رؤية واستراتيجيات كبيرة، وتتحمل قسوة الإعلام وتغيير الحقائق من أجل البلد، وأن أوقات كثيرة هناك قسوة على الحكومة وعليها أن تتحمل، فالحكومة هتعمل حتى آخر ثانية قائلاً "لو بكرة الحكومة اتغيرت هنشتغل حتى آخر دقيقة ونص، وهناك من هاجم المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى البداية ولكن تم تنفيذ مشروعات بـ63 مليار دولار".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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