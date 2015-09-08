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دراسة: التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى يخفف آلام الظهر

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دراسة: التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى يخفف آلام الظهر دراسة: التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى يخفف آلام الظهر
توصلت دراسة طبية حديثة إلى إمكانية استغلال التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى، لتخليص الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، إلا أنه قد لا يناسب جميع المرضى.

ووفقا للمركز الوطنى للصحة التكميلية والتكاملية، يعد التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى، أسلوبا يستخدم عادة لتقويم العمود الفقرى والعلاج الطبيعى، ومع ذلك هناك أدلة متضاربة حول ما إذا كان العلاج يساعد الناس فعلا أم لا.

وفى الدراسة الجديدة وجد الباحثون أن العلاج بالتنشيط الكهربائى للعمود الفقرى (SMT) يعد حلا سريعا لبعض المرضى الذين يعانون آلاما أسفل الظهر.

وقال جريج كاويشك أستاذ طب التأهيل فى جامعة "ألبرتا"، إن هذا الاكتشاف يعد سبقا مهما على طريق علاج أمراض العمود الفقرى التى تؤرق المريض لسنوات طويلة.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 32 شخصا يعانون من آلام أسفل الظهر تلقى العديد منهم علاجات بواسطة التنشيط الكهربائى للعمود الفقرى على مدى أسبوع.

وأشارت المتابعة حدوث تحسن ملموس بين المرضى الذين خضعوا لهذه التقنية الحديثة بالمقارنة بالمرضى الذين أتبعوا العلاجات التقليدية.

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مصر 365