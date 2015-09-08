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للحاج مريض الأورام.. 6 نصائح لأداء مناسك الحج دون الشعور بالإرهاق

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للحاج مريض الأورام.. 6 نصائح لأداء مناسك الحج دون الشعور بالإرهاق للحاج مريض الأورام.. 6 نصائح لأداء مناسك الحج دون الشعور بالإرهاق
يسافر الملايين لأداء مناسك الحج، ومن بينهم الكثير من المرضى الذين يحتاجون لرعاية وإرشادات ونصائح خاصة لمساعدتهم على أداء المناسك دون التعرض للإجهاد والمضاعفات.

وتقدم الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التداخلية بطب قصر العينى، مدير البرنامج القومى لصحة المرأة بعض النصائح للمرضى الحجاج المصابين بأورام أهمها:

1 - تجنب الزحام ووضع كمامات على الفم لتجنب العدوى لأن مريض الأورام مناعته ضعيفة، ويمكن أن يلتقط عدوى من أى شخص مصاب.
> 2 - تجنب الجروح مكان قص الأظافر وعدم استعمال أدوات الغير.
>3 - اشرب الكثير من الماء على الأقل 3 لترات يوميا وتناول الطعام الصحى.
> 4 - تناول الوجبات على فترات متباعدة وتجنب تناول الوجبات الدسمة الكبيرة.
>5 - خذ قسطا من الراحة على الأقل من 6 : 8 ساعات نوم.
>6 - احرص على التطعيمات للوقاية من العدوى.

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مصر 365