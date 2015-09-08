مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب

شهد طريق رأس غارب الساحلي، مساء الثلاثاء، حادثًا ماساويًا، حيث لقى شخص وزوجته وابنته مصرعهم، وأُصيب طفل بإصابات متفرقة في انقلاب سيارتهم، حيث أكد الدكتور حسام الدين جميل مدير إسعاف البحر الأحمر، عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي الإسماعلية رقم 127995 بطريق رأس غارب.

أسفر الحادث عن وفاة محمد إبراهيم العجمي 28 سنة، وجاسمين محمد ابراهيم العجمي 4 سنوات، وزوجته إيرينا السكندر سليمان 27 سنة، واصابة الطفل سيف محمد إبراهيم العجمي 3 سنوات.

وتم نقل الطفل المصابة لمستشفى راس غارب لتلقي العلاج، وتم ايداع جثث المتوفين في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.