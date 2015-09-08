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منسق قائمة “في حب مصر”: القوائم جاهزة ومؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عنها

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منسق قائمة “في حب مصر”: القوائم جاهزة ومؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عنها منسق قائمة “في حب مصر”: القوائم جاهزة ومؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عنها

اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب

أكد اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة “فى حب مصر” خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن قائمة في حب مصر جاهزة تماما ولدي ثقة كاملة أنها ستحظي بثقة الشعب المصري بسبب الاسماء القوية التي تضمنها قائمة التحالف .

وأكمل اليزل أن الاحزاب المشاركة في قائمة في حب مصر لديها شعبية وأرضية في الشارع ، وأن القائمة وضعت معايير لاختيار المرشحين وهي أن يكون المرشح لديه روح وطنية عالية ويفضل مصلحة الوطن أكثر من مصلحته الشخصية والحزبية ، و أن يحظي بشعبية في دائرته ويتميز بالنزاهة ونظافة اليد ولديه خبرة في أحد المجالات سوي سياسية أو اقتصادية .

وأضاف اليزل أن 120 مرشح في قائمة ” في حب مصر ” يتميزون بالروح الوطنية العالية ، موضحا أنه خلال ايام قليلة سنعقد مؤتمر لاعلان عن كافة التفاصيل عن قائمة في حب مصر .
> وأوضح أن قائمة في حب مصر قامتنا حرصت على تنوع واختيار مرشحين شباب وعمال وممثلين عن كافة الشعب .
> وأشار الي أن الاحكام القضائية ضد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تسببت في بعض الارتباك لدي الاحزاب لكن تغلبنا على ذلك .

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