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«محلب» ينسحب من مؤتمر صحفي بتونس بعد سؤاله عن تورطه في فساد «الزراعة» (فيديو)

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«محلب» ينسحب من مؤتمر صحفي بتونس بعد سؤاله عن تورطه في فساد «الزراعة» (فيديو) «محلب» ينسحب من مؤتمر صحفي بتونس بعد سؤاله عن تورطه في فساد «الزراعة» (فيديو)

 

ارشيفية

انسحب رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، والوفد المرافق له من اللقاء الإعلامي الذي تم تنظيمه بالشراكة مع رئيس التونسية، الحبيب الصيد، بدار الضيافة بقرطاج، بسبب سؤال حول تورطه في قضية فساد، وذلك على خلفية إقالة وزير الزراعة المصري.

حسب موقع راديو «موزايك» التونسي، فإن الإعلامي بقناة الزيتونة، مقداد الماجري، قد توجه بالسؤال إلى رئيس الوزراء المصري الذي غادر دار الضيافة دون الرد بأي كلمة ولكن بعض أفراد الوفد المرافق له عبروا عن استيائهم مما اعتبروه تدخل في شأن داخلي يخص .

ووفق بثته إذاعة «شمس إف إم»، كان نص السؤال الموجه لمحلب: «اليوم وزير الزراعة يستقيل بعد اتهامات بالفساد وحضرتك متهم رئيسي أيضا في قضية فساد تعرف بقضية القصور الرئاسية وتلاعب في الأموال العامة…»، إلا أن محلب لم يكمل الاستماع إلى السؤال وانسحب من المؤتمر ومعه الوفد المرافق له.

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